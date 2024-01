Tchad : l'ex ambassadeur Mahamat Abdel-Rassoul et Tikour Mokhtar Mehedi honorés par l'ALTAM

L'Association des Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM), a procédé ce mercredi 10 janvier 2024, dans l'enceinte de l'Agence Universitaire de la Francophonie (sise au Rectorat de l'Université de N’Djamena), à la remise des attestations de reconnaissance au tout premier ambassadeur du Tchad résident au Maroc, Mahamat Abdel-Rassoul, et ainsi qu'au PDG de Ikram Logistics S.A, Tikour Mokhtar Mehedi.



Les deux personnalités ont été honorées pour leur performance remarquable dans le cadre de la diplomatie bilatérale entre le Tchad et le Maroc. Il faut noter que Tikour Mokhtar Mehedi est un homme d'affaires tchadien qui a regagné le bercail le 28 septembre 2021, après plusieurs années d'exil au Maroc.



Le président de l'ALTAM, Ibrahim Moussa Youssouf, a indiqué que le leadership de la diplomatie marocaine a permis aujourd'hui la réalisation de plusieurs investissements marocains au Tchad, tels que le Groupe CIMAF, Attijari Bank Tchad, Tigo, etc., et sans oublier au passage les projets d'investissement en cours.



Selon lui, il faut ajouter également la matérialisation de six protocoles d'accords signés récemment avec le Maroc, concernant la suppression du visa pour les passeports diplomatiques et services, les mines, l'énergie, l'agriculture, l'élevage, le tourisme, la communication, l'expertise et l'échange d'expériences.



Présent à la cérémonie, l'ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la République du Tchad, Abdellatif Erroja, a loué la qualité exceptionnelle de ces deux personnalités dans leur apport à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays.



Il a rappelé la nécessité et l'importance d'honorer des personnes de leur vivant. Enfin, Abdellatif Erroja a reconnu le rôle qu'a joué l'ancien ambassadeur du Tchad au Maroc, Mahamat Abdel-Rassoul, dans la diplomatie tchadienne. Il est à noter que l'ALTAM est une association créée en 1975 au Maroc, et qui regroupe plus de 4000 lauréats ressortissants des différents instituts et universités marocaines.