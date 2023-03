Tchad : l'ex-directeur adjoint de l'informatique douanière dénonce son remplacement suite à des complots

L'objectif était de dénoncer les complots de faux et usage de faux montés par ses collègues contre lui.



Hassan Ismail Nassour a révélé avoir reçu un message de son collaborateur d'Ati le 26 décembre 2022 lui disant que 21 TI (documents de transit qui accompagnent les marchandises de la frontière jusqu'à leur destination) ont été annulés. Après avoir vérifié cette information, il a décidé de passer par voie administrative et a rédigé un rapport adressé à sa hiérarchie pour signaler les actes commis par l'agent et a fourni des preuves. Malheureusement, ce rapport est resté sans suite. Le directeur général des Douanes a renvoyé le dossier auprès du directeur de la répression, qui n'est pas habilité à résoudre ce problème selon Hassan Ismail Nassour.



Hassan Ismail Nassour a affirmé que certaines personnalités importantes de la Douane étaient impliquées dans cette affaire. Cela a poussé les commanditaires à mandater une équipe de contrôle pour dresser un rapport contre lui. Ce rapport s'est soldé par un décret qui a entraîné son remplacement à son poste.



"Je ne suis pas contre mes successeurs à la tête de cette direction. Comme j'ai remplacé quelqu'un, je suis convaincu qu'un jour viendra où je serai également remplacé. Cependant, la manière dont j'ai été remplacé ne m'honore pas", a déclaré Hassan Ismail Nassour.



Selon lui, plusieurs raisons ont conduit à son départ de cette direction, notamment le fait qu'il soit arabophone et surtout qu'il ne fasse pas partie des lobbies. Il a assuré qu'il ne permettra pas à ces individus de détourner les biens publics.



Il a également appelé les autorités chargées de la lutte contre les détournements de biens publics et de l'assainissement des régies financières à prendre des mesures pour faire la lumière sur cette affaire.