Tchad : l’ex-opposant Mahamat Djarma Khatir reçu à la Présidence

Après son retour au bercail, l’ancien opposant Mahamat Djarma Khatir a été reçu ce midi, par le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno, informe la Présidence de la République.



Mahamat Djarma Khatir, connu sous le nom de Cheikh Aboulanwar, fût maire de la cité capitale en 1972. C’est sous ses auspices que Fort-Lamy a été baptisée N’Djaména en 1973.



Enseignant, poète, écrivain et révolutionnaire dans l’âme, l’homme qui a décidé de regagner le bercail, répondant ainsi à la politique de la main tendue prônée par le chef de l’Etat, le général Mahamat Idriss Deb Itno, est un acteur majeur de tous les bruits de bottes qu’a connus le Tchad.



Il a été tour à tour fondateur du Conseil Démocratique Révolutionnaire (CDR), vice-président de l’Union Nationale (UN), membre du Front Uni pour le Changement (FUC), de l’Union des Forces pour le Changement et la Démocratie (UFCD), etc.



Il vit en exil au Soudan depuis 17 ans, et suite à l’attaque de la ville de N’Djaména en février 2008, il a été condamné à des travaux forcés à perpétuité. Le président du Conseil Militaire de Transition, général Mahamat Idriss Deby Itno, lui a souhaité un bon retour parmi les siens et lui a demandé de se mettre au service de la nation.



Agé aujourd’hui de 79 ans, l’homme politique qui fût plusieurs fois ministres de la République, est également un guide spirituel de la confrérie « Faydah Djariyya », branche de la Tidjania.