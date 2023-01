Tchad : l'hôpital provincial de Laï adopte son budget prévisionnel 2023

Le conseil d'administration de l'hôpital provincial de Laï s'est réuni le 21 janvier pour lancer le budget prévisionnel de cette année. Dirigé par le Dr Adjibera Jean Baptiste, président du conseil et délégué provincial intérimaire de la santé publique et de la prévention de la Tandjilé, la réunion a permis aux membres de l'hôpital de discuter et d'adopter un budget de 189 millions FCFA.



Selon Dr Adjibera Jean Baptiste, cette réunion est cruciale pour élaborer un budget réaliste et réalisable pour l'hôpital. Les membres du conseil ont également formulé des recommandations pour renforcer l'hôpital, notamment en termes de ressources humaines et de paiement des indemnités du personnel. L'acquisition d'une radio pour l'hôpital a également été proposée. Les décisions prises par le conseil d'administration seront prises en compte pour améliorer les services de l'hôpital provincial de Laï.