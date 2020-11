Tchad : l'hôtel Toumaï Palace en voie de finition à N'Djamena

Les travaux de construction de l'hôtel Toumai Palace sont exécutés à 89% et devraient prendre fin en février 2021. Le chantier progresse au sein du futur Centre international des affaires (CIA), dans le 2ème arrondissement de N’Djamena, malgré des retards liés à la crise sanitaire du Covid-19.



La ministre de l'Aménagement du territoire, du développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Éhemir Torna, et le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalé Geo, ont effectué la semaine dernière une visite guidée de l'hôtel. Ils étaient accompagnés d'une délégation étrangère, dans le cadre de l'organisation du Forum mondial du tourisme en mars 2021 à N'Djamena.