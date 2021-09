Tchad : l'ingénierie au centre d'une formation au Batha pour faire face au chômage

Le projet de formation et insertion des jeunes dénommé FORMI renforce les capacités des différents acteurs de la formation professionnelle avec un atelier de formation en ingénierie.



Les activités du projet FORMI cadrent avec le plan décennal de développement de l'éducation et de l'alphabétisation 2017-2026 et la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle initiésTchad : l'ingénierie au centre d'une formation au Batha pour faire face au chômage par le gouvernement pour lutter contre le chômage et le sous-emploi.



La formation de trois jours vise à contribuer au renforcement des compétences des personnes ressources en ingénierie, de façon à les rendre opérationnelles et d'améliorer leurs capacités.



Pour le directeur pays de Suisscontact et chef de projet FORMI, Emmanuel Boussennec, l'ambition est de contribuer à renforcer les compétences locales en ingénierie de formation et créer de la richesse locale.



Ouvrant les travaux de cet atelier de formation, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a relevé que cette formation permettra aux différentes acteurs d'accompagner le projet à former les jeunes afin de répondre au marché du travail pour réduire le chômage et la pauvreté.