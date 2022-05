Tchad : "l'injustice est la béante plaie de ce pays", déplore la CIST

La CIST demande au gouvernement d'insérer dans le collectif budgétaire une allocation de chômage en attendant une solution qui pourrait résoudre le chômage. Un autre défi qui interpelle le Conseil militaire de transition (CMT) et son gouvernement est la sécurité à N'Djamena où en plein jour, des citoyennes et citoyens sont agressés et leurs biens arrachés.



Les conflits agriculteurs/éleveurs qui n'ont que trop duré appellent une réponse prompte et adaptée du CMT et de son gouvernement, estime la CIST.



Pour le syndicat, l'injustice est la béante plaie de ce pays. Elle peut être un facteur de division, de rancune, de rancoeur, de climat de méfiance et de défi. Seule une autorité ferme de l'État, peut, en poursuivant les récalcitrants et les indélicats, rassurer la société et instaurer un climat serein de confiance et de solidarité.



Selon le représentant du ministre de la Fonction publique, Abdoulaye Saleh Lamine, "le développement d'un pays ne peut se faire qu'avec la conjugaison de toutes les forces laborieuses". Il souligne que "le gouvernement a toujours privilégié la concertation et le dialogue social avec toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs sans discrimination".