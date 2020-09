Tchad : l'insécurité aux Mayo Kebbi "sème les germes d'une révolte populaire", avertit l'UNDR

L'insécurité dans les provinces du Mayo Kebbi "appauvrit les paysans, les déstabilise et sème les germes d'une révolte populaire", a indiqué mardi le parti UNDR dans un communiqué.



Le président national de l'UNDR, Saleh Kebzabo, a conduit le 21 août 2020 une mission avec des députés du Mayo-Kebbi. "Leurs marches pacifiques qui étaient programmées ont été interdites. Des rencontres ont eu lieu avec les autorités locales pour s'entretenir sur le danger qu'il y a de laisser perdurer l'insécurité dans les deux Mayo-Kebbi", souligne Laring Baou, secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies.



"Malgré que la marche soit interdite, la délégation a pu poursuivre sa mission de sensibilisation et de réconfort moral à la population de cette partie du pays qui vit, de façon réccurente et depuis plusieurs années, l'enlèvement des personnes contre rançon, sans qu'un début de solution ne soit envisagée", explique Laring Baou.



La délégation s'est rendue dans les localités suivantes : Fianga, Pala, Lagon, les villages Zaibi et Zaguerre dans le département de Lac-Léré. Elle est rentrée à N'Djamena le 28 août 2020.