Tchad : la 12e édition des championnats de karaté de l’Union africaine lancée

L'UFAk en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'ONAJES, a lancé officiellement la 12e édition des championnats de karaté Juniors et Seniors de la région du centre ce 30 octobre 2021 à NDjamena.



Le président de la fédération tchadienne de karaté, Me. Tchang Wel Tchang Houloulou, a souligné que le karaté est un sport qui prône la paix et le vivre ensemble.



Pour lui, l'Afrique renferme une jeunesse qui ose et est capable de faire de cet art une pratique au quotidien nécessitant toujours l'apport de tous pour son développement et sa pérennisation.



Le Coordonnateur de l'ONAJES, Moussa Hassan, a présenté ses vœux de réussite aux athlètes et leur a rappelé qu'il est nécessaire de retrousser les manches pour atteindre les objectifs, aplanir les obstacles entravant le développement et contribuer à l'essor de la société à travers le sport.



Moussa Hassan a invité les athlètes à faire preuve de discipline, de respect des règles et d'être les acteurs du changement à travers cette compétition.



Présent à la cérémonie, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a affirmé que le championnat dont il est question aujourd'hui devait se dérouler en 2019 au Tchad. Il a été reporté plusieurs fois en dépit des crises sanitaires liées à la Covid-19 Le ministre a exhorté les participants à respecter les règles disciplinaires.