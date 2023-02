Tchad : la 5e conférence des gouverneurs de province se penchera sur les défis de la refondation

Sous le haut patronage du général Mahamat Idriss Deby, président de transition, le ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance organise du 3 au 5 février 2023 une importante conférence.



La 5e édition de la Conférence des Gouverneurs de Province aura lieu au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. Cet événement est placé sous le thème "Les chefs des unités administratives face aux défis de la refondation du Tchad réconcilié et uni".



La conférence réunira les gouverneurs de province du Tchad pour discuter des défis actuels et futurs de la refondation du pays. Les participants auront l'occasion de partager leur vision et leur stratégie pour un Tchad réconcilié et uni.