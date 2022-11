Tchad : la BEAC de Sarh a commémoré les 50 ans de l’institution bancaire

À l’instar des six pays membres, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) de Sarh, a célébré le 22 novembre 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, son cinquantième anniversaire, en présence du préfet du département de Barh-Kôh, Ramadan Djarsia.



Ce cinquantième anniversaire était riche en couleurs, agrémenté par des danses traditionnelles et modernes.Le président du comité d’organisation, Abdelaziz Aboubakar, a souligné que cette fête est organisée dans un contexte difficile.



Le directeur d’agence de la BEAC de Sarh, Djibrine Taher, a déclaré que la banque est la principale institution monétaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique (CEMAC), et la Banque centrale commune des six Etats qui la constituent. Le thème de ce cinquantenaire est : « BEAC, 50 ans au service de l’intégration des peuples de CEMAC ».



C’est un thème plein de sens, car la mission légale de la BEAC est de mettre à la disposition des agents économiques, les quantités économiques de signes monétaires nécessaires pour la transaction de toutes natures, garantir les utilisateurs de ces moyens de paiement, contre les risques de falsification et de contrefaçon, ainsi qu’assurer une bonne qualité de la circulation des signes monétaires. Il faut noter que c’est sur une ambiance bon enfant que les participants se sont séparés.