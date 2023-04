Tchad : la Banque mondiale rénove le siège de la coordination de la police sanitaire

Le siège de la coordination de la police sanitaire a été rénové grâce au projet REDISSE IV de la Banque mondiale. La cérémonie de réception officielle a eu lieu le samedi 8 avril 2023 dans la commune du 6ème arrondissement en présence du Ministre de la Santé Publique et de la Prévention. La coordination de la police sanitaire a été instituée par le décret 1611/PR/PM/MSP/2019.



Lors de la cérémonie, le coordinateur de la police sanitaire, Hissein Palet Baimokreo, a souligné que le Tchad pourrait devenir un modèle dans ce domaine et que d'autres pays pourraient venir un jour pour échanger et capitaliser sur leurs expériences. Il a également déclaré que la police sanitaire était déterminée à donner aux Tchadiens ce qu'ils attendent d'elle. "Nous sommes tous appelés à être de la Police Sanitaire pour prôner un Tchad sain pour une population saine dans un environnement sain", a-t-il affirmé.



Le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Kofi Amponsah, a souligné que la mise en œuvre du droit des citoyens à un environnement sain a obligé les États à prendre les dispositions nécessaires pour assurer un cadre de vie digne de ce nom à chacun. Il a également expliqué que la multisectorialité de cette institution contribuerait à l'application du Règlement Sanitaire International (RSI), pour laquelle de nombreuses actions étaient en cours dans le cadre du projet REDISSE en Afrique centrale.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Abdoulmadjid Abderahim, a souligné que la coordination de la police sanitaire avait pour mission principale d'accompagner le système de santé tchadien, de faire respecter les textes, de conscientiser les communautés pour qu'elles adoptent un comportement responsable et d'être un instrument de réglementation des comportements déviants caractérisés par des comportements négatifs et des pratiques avec des objectifs non avoués.



La police sanitaire est également chargée de contrôler les structures de santé et les médicaments. Dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, elle doit se doter des moyens permettant aux détenteurs de pharmacies et de cabinets médicaux de respecter les textes dans le domaine de la santé publique au Tchad.