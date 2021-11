Tchad : la CACHD lance une campagne citoyenne sur la paix et l'inclusion sociale

Suite à sa mission d'anticipation sur les conflits à travers le dialogue dans le respect de la diversité des peuples, la défense des droits humains, l'inclusion de toutes les communautés dans la gestion des affaires publiques à égale chance et égale statut de citoyen, la CACHD estime apporter sa contribution par la mise en œuvre d'une campagne citoyenne nationale.



Cette campagne est l’action patriotique des citoyens tchadiens ayant fait valoir leur compétence et leur intégrité, de leadership serviteur dans le milieu des associations de la jeunesse, des femmes, des acteurs de résolutions pacifiques des conflits intercommunautaires, relève le coordinateur Abdoulaye Abderahim.



La CACHD exhorte à le Conseil militaire de transition, le gouvernement et le CODNI à fournir davantage d’efforts afin de rassurer tous les citoyens, notamment ceux qui sont hésitants.