Tchad : la CASCIDHO a tenu un point de presse sur la transition au Tchad

Un point de presse a été animé ce matin au siège de la CASCIDHO, sur la situation de la transition au Tchad. Il portait essentiellement sur le total soutien de la CASCIDHO, au comité d'organisation du dialogue national inclusif et sur sa contribution pour la réussite de sa mission, dans l'intérêt supérieur de la nation tchadienne.

Selon le coordinateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, « il est légitime que les acteurs politiques, la société civile, la diaspora, les politico-militaires et les citoyens tchadiens s'interrogent sur l'issue de la transition et comment organiser un dialogue national inclusif qui puisse répondre aux aspirations profondes du peuple tchadien ».



Ces deux actes constituent des avancées importantes dans la marche vers l'organisation d'un dialogue national inclusif qui ne devrait exclure aucune couche de la société tchadienne. La CASCIDHO demande au comité de désignation des membres du conseil national de transition, d'accélérer le processus de désignation afin que le conseil national de transition puisse être opérationnel avant la convocation du dialogue national inclusif. La réussite de la transition, il faut le dire, engage la responsabilité de tous les acteurs et non seulement celle du Conseil militaire de transition.



Ainsi donc, tous les citoyens ont l'obligation de faire de la réussite de la transition, une préoccupation personnelle. Sur le plan social, l’on constate depuis un temps, la recrudescence du phénomène de l'insécurité. Ainsi donc, la CASCIDHO « interpelle le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition, de tout mettre en œuvre pour mettre un terme à cette insécurité galopante qui endeuille des familles entières et qui ne facilite pas la paix condition ».