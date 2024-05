TCHAD Tchad : la CIST appelle à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs

Alwihda Info | Par Abba Modou Oumara - 1 Mai 2024



Ce 1er mai 2024, la Confédération Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST) a organisé une cérémonie de commémoration de la fête du Travail dans la salle rouge de l'ONAMA, sous le thème "La situation des travailleurs tchadiens à l'ère de la 5e République".





La commémoration de cette fête coïncide cette année avec les campagnes présidentielles, et les élections auront lieu dans cinq jours. S'agissant des élections, M. Nasradine a rappelé aux candidats de : Privilégier l'intérêt national et la cohésion des Tchadiens,

Faire preuve de diplomatie et de courtoisie dans leurs actions et comportements,

Faire preuve de retenue et éviter les surenchères regrettables. À l'Agence Nationale de Gestion Électorale (ANGE) de : Faire preuve de neutralité en toutes circonstances,

S'acquitter avec intégrité de la mission qui lui a été confiée,

Respecter les choix des électeurs en publiant les vrais résultats. Concernant le pacte social, M. Nasradine a remercié le Gouvernement pour avoir appliqué une part importante dudit accord, notamment : Le paiement des arriérés pour les nouveaux intégrés,

Les frais de transport pour les années 2023 et 2024 pour les agents concernés,

La réhabilitation des présumés faux diplômés,

Le paiement des indemnités de cherté de vie pour les zones de vie difficile.

Il a également mentionné que les autres points, tels que les arriérés des professeurs scientifiques, les indemnités de craies et de documentation, les omissions des frais de transport, verront leur exécution dans les prochains jours, avant la fin de mai. M. Nasradine a également insisté sur la nécessité pour le Gouvernement d'appliquer intégralement le reste des points du pacte social dans les délais impartis pour préserver la paix sociale. Concernant le recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État, dont M. Nasradine est le vice-président, il a souligné que les opérations se déroulent de manière transparente, malgré les détracteurs. Il a aussi rassuré les agents de l'État qui n'ont pas encore régularisé leur situation administrative que cela sera fait prochainement.



M. Nasradine a aussi évoqué la cherté de la vie, qui pèse lourdement sur les ménagères, aggravée par l'augmentation du prix du carburant. Il a demandé au Gouvernement de trouver rapidement une solution, en commençant par annuler cette hausse, et de régler définitivement le problème du coût de la vie, en particulier les produits de première nécessité.



Il a également interpellé le Gouvernement sur les problèmes d'eau et d'électricité, soulignant que l'électricité est devenue une denrée rare et un luxe pour les Tchadiens. La situation de l'eau est un autre gros souci, surtout avec la canicule, qui génère des problèmes sanitaires graves. Il a demandé au Gouvernement de trouver des solutions à ce problème, car l'eau, c'est la vie.



Un autre enjeu majeur est la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Ce concept repose sur la justice et l'égalité des chances. L'inégalité génère exclusion, frustration, rancœur, incivisme et violence.



Les militants de la CIST ont également formulé des recommandations au Gouvernement : Réguler les prix des denrées de première nécessité,

Mettre fin au délestage abusif de l'électricité et aux coupures intempestives de l'eau,

Assurer la justice et la sécurité, et lutter contre les enlèvements contre rançon,

Appliquer intégralement le pacte social,

Assurer le versement immédiat et mensuel des pensions et subsides,

Accélérer le traitement des dossiers des travailleurs,

Traiter les enseignants vacataires de manière raisonnable,

Subventionner les matériaux de construction et réduire les frais de transport,

Appliquer intégralement le Décret n°2434 sur les allocations familiales,

Résoudre les problèmes liés au prix excessif des matériaux de construction,

Mettre fin à la politisation du système éducatif,

Assurer une gestion saine des ressources humaines pour garantir un développement durable. Le secrétaire général de la CIST, M. Mahamat Nasradine Moussa, a souligné dans son allocution que cette cérémonie commémore la conquête de longue lutte des droits des travailleurs. Il a rappelé que, au-delà du rôle commémoratif, cette journée offre l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les conditions de vie des travailleurs, l'état d'évolution de leur vie professionnelle, et les actions prises par l'exécutif pour résoudre les problèmes des travailleurs.La commémoration de cette fête coïncide cette année avec les campagnes présidentielles, et les élections auront lieu dans cinq jours. S'agissant des élections, M. Nasradine a rappelé aux candidats de :À l'Agence Nationale de Gestion Électorale (ANGE) de :Concernant le pacte social, M. Nasradine a remercié le Gouvernement pour avoir appliqué une part importante dudit accord, notamment :M. Nasradine a également insisté sur la nécessité pour le Gouvernement d'appliquer intégralement le reste des points du pacte social dans les délais impartis pour préserver la paix sociale. Concernant le recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels de l'État, dont M. Nasradine est le vice-président, il a souligné que les opérations se déroulent de manière transparente, malgré les détracteurs. Il a aussi rassuré les agents de l'État qui n'ont pas encore régularisé leur situation administrative que cela sera fait prochainement.M. Nasradine a aussi évoqué la cherté de la vie, qui pèse lourdement sur les ménagères, aggravée par l'augmentation du prix du carburant. Il a demandé au Gouvernement de trouver rapidement une solution, en commençant par annuler cette hausse, et de régler définitivement le problème du coût de la vie, en particulier les produits de première nécessité.Il a également interpellé le Gouvernement sur les problèmes d'eau et d'électricité, soulignant que l'électricité est devenue une denrée rare et un luxe pour les Tchadiens. La situation de l'eau est un autre gros souci, surtout avec la canicule, qui génère des problèmes sanitaires graves. Il a demandé au Gouvernement de trouver des solutions à ce problème, car l'eau, c'est la vie.Un autre enjeu majeur est la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Ce concept repose sur la justice et l'égalité des chances. L'inégalité génère exclusion, frustration, rancœur, incivisme et violence.Les militants de la CIST ont également formulé des recommandations au Gouvernement :





Dans la même rubrique : < > Tchad : La CRT du Ouaddaï prépare la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge Tchad : au Moyen-Chari, les travailleurs célèbrent la Journée internationale du travail Présidentielle au Tchad : l'OIF maintient son appui pour assurer le succès de la transition politique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)