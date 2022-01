Tchad : la CJA, une nouvelle organisation pour défendre les intérêts de la jeunesse

La CJA est une organisation de la société civile à caractère non gouvernemental et à but non lucratif. Elle entend agir sur les politiques en faveur des intérêts de la jeunesse.



Elle a comme objectifs de promouvoir la participation de la jeunesse dans les activités socio-économiques et politiques ; de promouvoir le rôle de la jeunesse dans le développement à tous les niveaux ; d’encourager l’engagement des jeunes en matière d’éducation, de santé, de l’emploi, d’éradication de la pauvreté, de l’environnement, de la paix, de la sécurité et de la culture ; de promouvoir le genre et la diversité et d’aider les jeunes à participer activement aux prises des décisions.



Hadid David renseigne que la CJA se bat pour que la jeunesse tchadienne s’engage de manière significative et constructive pour maintenir la sécurité pendant cette période de transition. Son organisation entend diriger l’énergie et la passion de la jeunesse africaine en général, et tchadienne en particulier vers un effet utile.



Le point focal de la CJA informe que sa formation lancera des activités dans les prochains jours. Elles consisteront essentiellement à écouter, partager et agir pour élever la voix des jeunes.