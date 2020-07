Tchad : la CLTT réagit à la suspension d'agents des activités aéronautiques par l'IGE

Le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) a fait une déclaration samedi, à la Bourse du travail, sur la situation sociale actuelle du personnel des activités aéronautiques nationales du Tchad (AANT).



Il s'est exprimé suite à la suspension le 22 juillet 2020, par l'Inspection générale d'État, d'agents en service aux AANT.



Selon lui, cette suspension fait suite à des constats relevés le 6 juillet 2020 par une mission de contrôle de l'IGE en cours aux AANT, précédemment gérées par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), faisant état de 83 agents émargeant au budget des AANT sans aucun contrat de travail écrit avec l'ASECNA et 40 autres agents recrutés sans respect des procédures.



La CLTT estime que la situation sociale du personnel est de plus en plus alarmante et les conditions de vie de ces travailleurs deviennent de plus en plus difficiles. Ils ont été sommés de quitter leurs postes sans aucun acte authentique et de manière verbale, sans que le rapport final de la mission de contrôle de l'IGE ne soit déposé.



D'après Brahim Ben Said, une décision anti-sociale n'est pas de nature à faciliter le climat social, fragilisé par le Covid-19, d'autant plus que la réouverture des aéroports est prévue à compter du 1er août 2020.



La CLTT demande au chef de l'État de prendre en main cette situation et dénonce une violation flagrante de la législation du travail et des droits des travailleurs.