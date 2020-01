Tchad : la CLTT rejoint le mouvement de grève

La Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) a appelé aujourd'hui ses militants à observer la grève déjà lancée par les partenaires sociaux "car la cause est commune et l'union fait la force".



Les responsables des fédérations et syndicats du secteur public de la CLTT se sont réunis mardi à la Bourse du travail "pour se pencher sur la situation actuelle dans les services publics".



Seon le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Said, les discussions avec le Gouvernement n'évoluent pas dans le bon sens allant vers une décrispation par la prise en compte des propositions des partenaires sociaux.



Deux principaux points de revendication bloquent : le rétablissement de 35% des AGS en 2020, et le rétablissement des indemnités et primes de 25% en 2020 et 25% en 2021.



Les travailleurs du secteur public affiliés à la plateforme syndicale revendicative ont entamé depuis ce matin une grève perlée de trois jours. Une assemblée générale est prévue le samedi 11 janvier 2020 pour la "programmation des actions futures".