Tchad : la CNDH encourage une réconciliation plus large après la grâce accordée aux rebelles du FACT

Dans un communiqué de presse, la CNDH s'est félicitée de cette décision courageuse et a salué l'indulgence du Président de la Transition, qui fait preuve de générosité en ce début du mois saint du Ramadan, mois du pardon. La Commission estime que cette décision est un pas important vers la réconciliation nationale et encourage le chef de l'État à poursuivre ses efforts pour consolider la paix et le bien-être des Tchadiens.



Cependant, la CNDH a exprimé son regret que cette grâce ne s'applique pas aux dirigeants des ex-rebelles, condamnés à la prison à perpétuité, qui ne bénéficient pas de cette mesure. La Commission estime que des négociations de paix devront être poursuivies dans un proche avenir pour parvenir à une réconciliation nationale véritable.



En outre, la CNDH pense que cet acte devrait également être élargi à des centaines de jeunes encore incarcérés suite aux événements du 20 octobre 2022. La Commission est consciente que certains d'entre eux, reconnus auteurs d'actes de vandalisme, ne seront pas concernés.



Le Président de la CNDH, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, a exhorté le chef de l'État à continuer ses efforts pour consolider la paix et le bien-être des Tchadiens.