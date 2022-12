Tchad : la CNPS détaille le programme de paiement du 4e trimestre 2022

Le directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNS), Rozi Mamaï, a informé le 5 décembre 2022 les bénéficiaires des pensions de N'Djamena que le paiement du 4ème trimestre 2022 se déroulera selon le programme ci-après :



- Série 0,1 et 2 : 12 décembre 2022 ;

- Série 3,4 et 5 : 13 décembre 2022 ;

- Série 6,7 et 8 : 14 décembre 2022 ;

- Série 9, et tous les retardataires (séries 0 à 9) : 15 et 16 décembre 2022.



Le paiement des retraités démarrera dans toutes les agences de la CNPS, dès le 12 décembre 2022. Il s'agit des agences d'Abéché, de Bongor, de Moundou, de Mongo, de Sarh, de Pala et celles de Farcha et Chagoua.