Tchad : la CNRT forme son personnel sur les techniques d’élaboration du budget

La Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT), a lancé ce 15 décembre 2021, un atelier de formation sur les techniques d'élaboration du budget des Institutions publiques et parapubliques. Cet atelier de formation au profit des cadres et agents de la CNRT qui va durer sept jours (du 15 au 21 décembre 2021), se tient dans l'enceinte de ladite structure.



L'objectif général de ce séminaire est d'amener les cadres et agents de la CNRT à se familiariser avec les principes et les outils liés à l'élaboration du budget, aux fins de mieux améliorer la performance de la CNRT. Ces assises permettent à la CNRT de s'arrimer au nouveau cadre harmonieux de la gestion des finances publiques de la sous-région. Il s’agit également de maitriser le processus d’élaboration du budget, les différentes étapes, ainsi que les grands principes en matière d'élaboration budgétaire, afin de se conformer avec les réformes enclenchées par la CEMAC.



L'expert-comptable, Socène Djasra Tham, invite tous les séminaristes á une participation active et à une assiduité sans faille, pour renforcer davantage leurs compétences techniques et professionnelles. Il espère qu'à l'issue de cette formation, les participants auront les outils nécessaires pour mieux relever les défis qui pèsent sur cette la CNRT).



Selon le directeur de la CNRT, Laringa Baou, le présent atelier s'inscrit dans la recherche des solutions aux problèmes, préoccupations et besoins des cadres et agents de le CNRT sur la question de processus budgétaire. « Organiser ces genres d'assises permet de refondre les dérapages et apporter des nouveautés au budget de la CNRT, dans un contexte aussi turbulent que traverse notre pays », ajoute-t-il.