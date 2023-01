Tchad : la DGSAT-PSI reçoit du matériel de défense de la force française

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région du Lac Tchad, une cérémonie officielle de remise de matériels de défense a eu lieu ce 24 janvier 2023 à l'enceinte du poste de commandement de la division des Groupements Spéciaux Anti-Terrorisme (DGSAT-PSI).



Les équipements remis comprennent 33 véhicules pick-up, 4 générateurs portatifs mobiles couplés à des panneaux solaires et 54 postes émetteurs-récepteurs. La cérémonie était présidée par le 1er adjoint au chef d'Etat-major général des armées, le général de division Gninguengar Mandjita.



Le commandant de la DGSAT-PSI, le général de division, Abdramane Youssouf Méry, a souligné que cette remise de matériels est le résultat de la coopération entre le Tchad et la France dans la lutte contre Boko Haram.



Il a également assuré que les véhicules et matériels de transmissions seront utilisés de manière efficace et efficiente, pour renforcer la capacité opérationnelle de la DGSAT-PSI.



Le commandant des forces françaises au Gabon, le général de brigade Mabin François Xavier, a également indiqué que cette année verra la poursuite de cet effort avec des formations ciblant les milieux fluviaux et forestiers, ainsi qu'un modèle de formation pour une compagnie de régiment de reconnaissance.