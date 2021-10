TCHAD

Tchad : la FAO valorise la transformation des produits locaux au Kanem

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 17 Octobre 2021

Dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, la FAO basée à Mao a organisé le 16 octobre une activité avec deux grandes unions féminines de la province. Il s'agit de l'Union des associations et des groupements féminins de la province du Kanem et l'Union des groupements féminins et des productrices de Koumbagari.