Tchad : la FIDH dénonce les événements de la prison de Klessoum

La représentation de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) auprès de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique de l’Afrique centrale (CEMAC), a appris à travers des vidéos et des photos, qu’une altercation avec un prisonnier de guerre a eu lieu à la prison de Klessoum, le 1er décembre 2021.



« Les forces de l’ordre ont tiré sans discernement plusieurs gaz lacrymogènes sur les prisonniers dans un endroit fermé, faisant un mort et plusieurs blessés dont 5 graves », peut-on lire dans un communiqué.



En exprimant son « effroi et sa consternation », elle rappelle aux autorités compétentes, que « tirer des gaz lacrymogènes en pleine prison, quel que soit le motif, sur des prisonniers sans défense, est un acte grave et criminel puni par la loi ». Aussi, elle demande au gouvernement et particulièrement au ministre de la Justice, Garde des sceaux, d’ouvrir une enquête afin de situer les responsabilités et punir les auteurs.



« Un tel acte commis au moment où le processus du dialogue national inclusif est lancé pour réconcilier tous les Tchadiens, est inconcevable et difficilement interprétable », conclut le communiqué rendu public le 1er décembre dernier.