Tchad : la FTFA annonce la reprise des compétitions de football

Le comité exécutif de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) a transmis le 16 octobre dernier, une note circulaire adressée aux présidents des ligues provinciales de football, relative à la reprise des compétitions de la division D1, D2 et du football féminin.



Une seconde note circulaire informe de la reprise des activités de la FTFA. Les ligues provinciales peuvent reprendre les compétitions et les activités liées au développement dans leurs zones respectives. Ces annonces font suite à la levée de la suspension de la FTFA et à l'annulation du retrait de sa délégation par le ministère en charge des sports, à travers un arrêté du 6 octobre 2021.



« Chaque ligue provinciale doit évaluer la saison entamée ou pas et décider en son sein de la conduite à tenir pour la reprise des compétitions D1, D2 et du football féminin de la saison sportive 2021-2022 », indique Moctar Mahamoud Hamid, président de la FTFA.