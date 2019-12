Tchad : la Fashion Show Gammari aura lieu le 27 décembre, une soirée au service du social

La miss Tchad 2015, Elise Dagossi, a annoncé mercredi l'organisation de la première édition de la soirée Fashion Show dans le cadre du projet socio-culturel dénommé Gammari. L'évènement aura lieu le 27 décembre 2019 au Ledger Plaza de N’Djamena.



Gammari est une initiative d'Athena Model Agency, une agence d’hôtesses d’accueil et de mannequins créée en février 2017, ayant but de promouvoir l’entrepreneuriat et de lutter contre le chômage chez les jeunes.



Pour sa première édition, Gammari met un accent particulier sur l’autonomisation de la femme.



"Après la Fashion Show du 27 décembre, nous prévoyons l’octroi de matériels de formation adéquats en couture pour une association féminine tchadienne, le samedi, le 28 décembre", a-t-elle expliqué.



Cet évènement rassemblera plusieurs acteurs de la culture et de la mode à savoir des mannequins, des artistes, des créateurs, designers venant de la France, du Togo, de la Côte d’ivoire, du Cameroun, du Ghana et du Tchad.



"C’est un évènement de mode certes, mais la Fashion Show du 27 décembre est aussi et surtout un appel à une solidarité en faveur des couches vulnérables, notamment la femme. Une soirée au service du social", selon Elise Dagossi.



La Fashion Show Gammari sera agrémentée par les prestations d'artistes comme Colonel Dinar, le chanteur Cidson Alguewi et le groupe de danse Tchado Star.



Tous les N’Djaménois et les N’Djaménoises sont invités à venir découvrir le talent des stylistes et designers, tchadiens et étrangers qui sont annoncés à ce grand évènement.