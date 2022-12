Tchad : la Fondation Al-wihda lance ses activités

La Fondation Al-wihda pour le développement durable, est un organe apolitique visant le développement durable et inclusif du Tchad. Elle est une fondation nationale.



Elle vise entre autres à promouvoir les valeurs culturelles et lutter contre les comportements néfastes au sein de la société tchadienne, recherche les statistiques de ses membres et leur orientation vers la productivité au service de la société tchadienne, accorder un intérêt particulier pour la science, le patrimoine, la culture, le développement des institutions d'enseignement et de recherche, la technologie et engager les recensements de la population.



La Fondation a également un intérêt particulier pour la promotion des services sociaux tels que la santé, l'éducation, l'élevage, l'eau, et les travaux qui visent à développer les capacités intellectuelles, culturelles et sportives, promouvoir l'épanouissement de la femme, de l’enfant, de la famille et de la préservation de l'environnement.



Le bureau exécutif de cette fondation est composé de 15 membres. Tahir Abdel-Aziz Awam en assure le leadership.