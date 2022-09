Tchad : la GIZ renforce le personnel soignant du Sila sur l'hygiène environnementale et les injections

Le chef d'antenne de la GIZ de Goz Beïda, Sopserba Fidel, a demandé aux participants d'être très attentifs, curieux, objectifs et francs dans leurs échanges.



Dans son discours d'ouverture, le préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Foudda, a souligné que l'amélioration des conditions de vie de la population dont la santé est l'élément primordial demeure la préoccupation de tout temps du gouvernement de transition.



Deux principaux thèmes sont débattus durant cinq jours d'atelier. Ils s'articulent autour de la prévention des injections en milieu hospitalier (eau et assainissement, nettoyage de matériel, normes environnementales) et de "l'hygiène environnementale et énergie".