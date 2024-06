Tchad : la Garde forestière et faunique renforce ses efforts à Kélo

Après une semaine de tournée de sensibilisation, pour la protection de l'environnement, le directeur général de la Garde forestière et faunique, le général Bokit Adam Djare, a été accueilli à l'entrée sud de la ville de Kélo par le chef d'unité de la Garde forestière et faunique de la Tandjilé, Allafouza Brahim, le 25 juin 2024.



Le chef de mission a rencontré les chefs des services civils et militaires, les chefs traditionnels et la population. Le maire de la ville de Kélo, Bessingar Bazo, a exprimé à la délégation son appréciation pour le travail de l'équipe de la Garde forestière et faunique de la Tandjilé-Ouest.



Il a demandé au DG de fournir des moyens conséquents, pour aider les agents à mieux accomplir leur travail. Bokit Adam Djare a souligné que la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Il a appelé les chefs traditionnels et la population de la Tandjilé à s'impliquer activement pour stopper l'avancée du désert.



S'adressant aux agents forestiers, le directeur général leur a demandé de travailler pour le pays, et non pour leur intérêt personnel. Il a formellement interdit l'occupation de grands espaces dépassant 5 hectares pour des champs.



Clôturant ces assises, le secrétaire général du département de la Tandjilé-Ouest, Ali Abakar Issa, a souligné que protéger l'environnement, c'est nous protéger.



Il a expliqué que là où il y a des arbres, il y a aussi une bonne pluviométrie, ce qui permet de préserver les animaux et d'obtenir de bonnes récoltes pour la commercialisation et la consommation. Il a enfin instruit les chefs de sécurité du département de la Tandjilé-Ouest à aider les agents forestiers dans leur lutte pour la protection de l'environnement.



À la fin de la cérémonie, le chef d'unité de la Garde forestière et faunique de la Tandjilé, Allafouza Brahim, a ordonné la vente de quelques sacs de charbon et de fagots, afin de générer des recettes pour le Trésor public.