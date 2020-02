Tchad : la LTDH et l'avocat Kagonbé mettent en garde contre l'expropriation de la famille Ourada

L'avocat de la famille Ourada, Maître Alain Kagonbé a fait samedi un point de presse, en présence du président de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme (LTDH) et de membres de la famille.



"La famille du sultan Ourada qui a été déchue est mise en demeure de quitter la résidence et le Palais l'abritant. Ces biens sont des domaines familiaux et sur aucune raison, normalement, ils devraient s'en séparer", a déclaré le président de la LTDH, relayant des informations de son antenne locale selon lesquelles la famille est encerclée et s'oppose à une tentative de déguerpissement des forces de l'ordre.



"Nous sommes d'autant plus surpris puisqu'à l'extérieur, il s'agit de forces de sécurité qui en viennent à tirer des balles réelles. (...) Ils tirent par intermittence", a souligné le président de la LTDH.



Selon lui, "c'est une situation inadmissible qu'il convient de dénoncer avec vigueur. La propriété est sacrée et inviolable. Nul ne devrait être exproprié sans que les formes de la loi ne soient respectées. Or, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un bien familial."



Détails en cours.