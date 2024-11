Tchad : la Ligue tchadienne des droits des femmes lance 16 jours d'activisme pour la lutte contre les VBG

La cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme a eu lieu le 25 novembre 2024, sous le thème, « riposter et se reconstruire après les violences ». L’objectif est de redynamiser les mouvements de lutte contre les violences faites aux femmes, à travers des activités génératrices de revenus.



À l'ouverture de cette journée d'activisme, Mme Rannenda Union Gonga, coordinatrice, a souligné l'importance de cette journée qui marque l'engagement des femmes sur le plan mondial à dire non aux violences faites à son égard.



« Cette campagne mondiale, qui débute le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, journée des droits de l'Homme, est une occasion unique de nous réunir pour une cause urgente et universelle ».



Selon elle, chaque année, la campagne rappelle une triste réalité, des millions de femmes et filles continuent à subir des violences à cause de leur genre. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles, brisent des vies et des rêves des familles, et freinent le développement des sociétés.



À travers le thème, elle lance un cri d'alarme à l'endroit de la société pour dire stop aux violences, aux discriminations et à l'indifférence. Elle appelle à la justice, à l'égalité et à la dignité, ainsi à chaque individu, institution, et communauté à jouer un rôle actif dans la prévention, et la lutte contre les violences basées sur le genre.



Mme Nodjikoua D. Épiphanie, présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes a souligné que, de janvier à ces jours, la Ligue tchadienne des droits des femmes a enregistré 224 cas de violences, dont 15 cas de mariage précoce, 20 cas de viols, 75 cas de violences, 22 cas de d’homicide, 42 cas d'agression sexuelle, sans oublier les cas de cyber harcèlement.



La Ligue tchadienne des droits des femmes lance un appel à l'endroit des autorités traditionnels, les leaders religieux, les influenceurs et à toute personne, pour une lutte efficace en faveur de la femme tchadienne.



Plusieurs activités sont prévues pour ces journées notamment, 15 séances de causeries dans les écoles à N'Djamena, Moundoun, Sarh, Pala, Koumra. Il y aura par ailleurs une caravane de sensibilisation publique dans cinq localités, N'Djamena, Moundoun, Sarh, Pala et Koumra et une formation en activités génératrices de revenus.