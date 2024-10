Tchad : la Maison Nationale de la femme outille plus 140 jeunes dans divers métiers

Ce 8 octobre 2024, la Direction de la Maison Nationale de la Femme a organisé dans ses locaux une cérémonie de remise des parchemins aux jeunes et femmes formés en plusieurs disciplines à savoir : Hôtellerie, informatique assistant de direction, Couture professionnelle et en alphabétisation fonctionnelle (post alpha).



La directrice générale de la maison de la Femme, Maïmouna Abdelkerim Koulbou Adam a expliqué que cette formation concerne 74 apprenantes en coutures, 56 en hôtellerie, 11 en alphabétisation et 10 en informatique. La plus jeune apprenante à 14 ans et la doyenne à 50 ans.



«Vous avez fait preuve de détermination et d'assiduité pour arriver au bout de votre formation. Je voudrais vous encourager à donner le meilleur de vous-même afin d'embrasser le monde du travail, mettez en pratique vos savoirs faire et savoir être acquis pour

ne pas décevoir vos employeurs et vos clients. Soyez ponctuels, assidus et disciplinés afin de conquérir l'estime de vos chefs hiérarchiques», a-t-elle poursuivi la DG de la Maison Nationale de la Femme.



Officiant la cérémonie, la secrétaire générale du ministère de femme et de la petite enfance, Mme Apolline Moudelbaye a souligné que «l'autonomisation de nos jeunes sœurs et mères passe par un apprentissage à un métier.» En affirmant «qu'il a été établi que l'investissement dans l'autonomisation économique vers l'égalité des sexes et des femmes est la voie la plus sûre pour l'éradication de la pauvreté féminine.»



«Car l'autonomisation de la femme tchadienne passe nécessairement par la formation à la base», conclut-elle.