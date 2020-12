Tchad : la Nya Pendé a commémoré les 30 ans de la chute d'Habré

La ville de Goré, chef-lieu du département de la Nya Pendé dans le Logone Oriental, a commémoré mardi les 30 ans de la chute de l'ex-président Hissein Habré. Chaque 1er décembre est un jour férié au Tchad où est célébré la Journée de la liberté et de la démocratie.



L'évènement a été marqué par des réjouissances populaires et un plaidoyer du préfet Abdelkerim Tahir en faveur de la préservation et de la consolidation des acquis de paix.



"Dans notre pays, de nos jours, les droits des humains sont reconnus et protégés afin d'exclure toute forme de discrimination et d'entrave à l'exercice de cette participation populaire", a déclaré le préfet de la Nya Pendé, Abdelkerim Tahir.