Tchad : la SONAMIG adopte un plan d'action quinquennal 2020-2025

La Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG) a adopté samedi son Plan d'action quinquennal 2020-2025, à l'issue d'un atelier axé sur les "enjeux et défis du secteur minier sur le plan économique et financier".



30 directeurs généraux des différentes institutions étatiques et non gouvernementales se sont réunis à Mara pour l'atelier qui a duré trois jours.



Le directeur général de la SONAMIG, Outhmane Abdrahman Hamdane, explique que le plan d'action quinquennal 2020-2025 servira de guide à la réalisation des ambitions de la société.



"La crise sanitaire qu'a connu le monde a entrainé plusieurs pays dans la crise, y compris le notre. Nos premières ambitions c'est de développer les secteurs miniers au Tchad, c'est ainsi que les plus hautes autorités ont fait confiance à la SONAMIG", indique-t-il.



À travers ce plan d'action quinquennal, la priorité de la SONAMIG est la recherche, la prospection, l'exploitation et la commercialisation de toutes substances minières. La société se dit confiante d'atteindre les résultats attendus par les autorités et sollicite l'accompagnement du ministère de tutelle.



"Nous, nous sommes lancés dans la mise en œuvre du comptoir national de l'or et des métaux précieux comme premier projet de la SONAMIG. Le rapport final de l'étude sera annoncé dans les jours à venir. Le lancement des activités est prévu au début de l'année 2021", informe Outhmane Abdrahman Hamdane.



Le directeur général du ministère du Pétrole et des Mines, Issaka Fouda Barkai, assure que son département ministériel accompagnera la SONAMIG dans ses projets. Il exhorte le ministère en charge de l'économie et de la planification du développement, ainsi que le PNUD, à accompagner la SONAMIG dans ses travaux pour contribuer au développement du pays via les secteurs miniers.