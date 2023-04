Tchad : la Semaine africaine de la vaccination lancée dans la Tandjilé

La cérémonie de lancement officielle de la Semaine africaine de vaccination s’est déroulée ce 26 avril 2023 à Laï. C’est la gouverneure de la province de la Tandjilé Eldjima, Abderrahmane qui a présidé ladite cérémonie.



Cette 13ème édition de la Semaine africaine de la vaccination est placée sous le thème, le grand rattrapage, et avec pour slogan, « population vaccinée égale à population en bonne santé ». La vaccination concerne les enfants de zéro à 23 mois.



Dr Adjibera Jean Baptiste, le délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention de la Tandjilé a souligné que ce thème permettra le renforcement des programmes nationaux de vaccination dans la région africaine, en intensifiant la prise de conscience autour de l’intérêt et de l’importance de la vaccination des parents, des communautés et de l’administration des nouveaux vaccins à tous les individus.



Dans son allocution de circonstance, le consultant de l’OMS, Mbirba Paul a expliqué le contexte de cette Semaine africaine de la vaccination. Pour lui, c’est depuis mai 2012 que cette 65ème assemblée mondiale de la santé a adopté la résolution EB130.R12, déclarant la dernière semaine du mois d’avril, « Semaine mondiale de la vaccination ».



Il ajoute que la mise en œuvre annuelle de cette Semaine se fait dans le cadre global de toutes les initiatives régionales visant à prendre conscience de l’importance de la vaccination, tout au long de l’existence et à faire respecter l’accès universel de chacun à ce service de prévention essentiel quel que soit son âge et son pays.



Mbirba Paul rappelle que la participation de 44 sur 47 membres de la région africaine, dont le Tchad, ils ont mené des activités allant du plaidoyer, de la communication, de la vaccination et autres interventions de santé à haut impact.



Officiant la cérémonie, Mme le gouverneur, Eldjima Abderrahmane, a indiqué que le gouvernement tchadien fait de la santé de sa population, son cheval de bataille. A cet effet, elle exhorte tout le monde à s’impliquer pour la réussite de cette Semaine africaine.



Pour joindre l’acte à la parole, la première autorité de la province de la Tandjilé a vacciné un enfant.