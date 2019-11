Tchad : la Star nationale lance son site web pour se rapprocher de ses clients

Le directeur général adjoint de la Star Nationale SA, Hassan Ratou, a annoncé vendredi le lancement officiel du site internet de la société.



"Depuis plus de 40 ans vous nous faites confiance. Le souci de se rapprocher de notre clientèle nous a conduit à nous installer sur l’ensemble du territoire national. La Star Nationale dispose de plusieurs atouts, il est donc important de communiquer sur cette diversité, à travers notre gamme de produit attrayant", a indiqué Hassan Ratou.



Il a notamment mis en avant l’expertise de son personnel qualifié, la richesse de sa longue expérience et le savoir-faire de son réseau de distribution.



Le site web a été conçu afin de permettre de présenter et de renforcer l’information auprès du grand public, et de susciter davantage l’intérêt de se prémunir des aléas par les produits d’assurance.



Il est accessible sur tout support numérique : ordinateurs, tablettes ou smartphones.