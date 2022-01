Tchad : la Télévision nationale a couvert le meeting des Transformateurs

La Télévision publique a couvert ce 8 janvier le grand meeting du parti d'opposition Les Transformateurs et a consacré un reportage au journal de 20 heures. Un évènement qui peut paraitre anodin ailleurs mais qui marque une première au Tchad où le Conseil militaire de transition (CMT) montre des signes d'ouverture en rupture avec le passé, à quelques semaines du dialogue national inclusif.



Un important dispositif sécuritaire a été déployé aux abords du stade Idriss Mahamat Ouya pour assurer la sécurité du meeting qui s'est déroulé sans incident, loin des précédentes confrontations avec les forces de l'ordre.



La veille, le ministre de la Communication Abderaman Koulamallah a indiqué sur sa page Facebook avoir "demandé à la télé et à la radio d'en faire une large couverture", peu après l'annonce par le ministre de la Jeunesse de l'autorisation de la tenue du meeting.



Le 30 décembre 2021, le premier ministre Pahimi Padacké Albert a adressé une note de rappel à l’attention du ministre de la Communication Abderaman Koulamallah afin de faire respecter l’accès libre et équitable aux médias à toutes les formations politiques. Une orientation que le ministre a perçu avec satisfaction comme une "délivrance et un blanc seing".



« La liberté d’expression est l’un des axes cardinaux de la construction d’un État de droit que tous les tchadiens travaillent à bâtir », a insisté le premier ministre.



En octobre 2019, au temps du défunt Maréchal Idriss Deby, l'ex-directeur de la Télévision nationale Hassan Guédalla Mahamat avait été suspendu puis révoqué pour manquements graves. En cause, il avait fait diffuser pendant une minute sur les ondes de la Télé Tchad le point de presse du parti sur les 20 propositions pour un nouveau départ en 2020.