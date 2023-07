Tchad : la campagne de riposte contre la rougeole lancée à Bébédjia

Le préfet du département de la Nya, Youssouf Oumar Barh, a officiellement lancé la campagne de riposte contre la rougeole, dans le district sanitaire de Bébédjia, le 5 juillet 2023.



Les autorités sanitaires de la province du Logone Oriental étaient également présentes lors de cet événement. La cérémonie a débuté par le mot d'accueil du chef de quartier de Bemadjira, Luc Gatingar, qui a témoigné de l'expérience de sa famille, face à cette maladie.



La responsable du centre de santé, Gueririm Banlongar, a également souligné la bonne collaboration du quartier Bemadjira en matière de vaccination. Le délégué sanitaire de la province du Logone Oriental, Ali Soumagne Bagar, a ensuite présenté les statistiques des cas de rougeole diagnostiqués et investigués dans la province, notant notamment 7 cas dans le département de la Nya.



C'est pourquoi la campagne a été organisée dans le district sanitaire de Bébédjia. Le délégué sanitaire a souligné que la vaccination reste le moyen le plus efficace de prévention de la maladie et a expliqué le mode de transmission de la rougeole.



Dans son discours de lancement officiel de la campagne, le préfet Youssouf Oumar Barh a exprimé sa satisfaction, quant à la participation importante des vaccinés et a appelé à la mobilisation de tous, pour assurer le succès de la campagne.



Il a également insisté sur l'importance de la mobilisation pour atteindre un taux de réussite de 100% dans le département de la Nya. Cette campagne de vaccination, qui durera une semaine, concerne tous les enfants âgés de 6 mois à 9 ans, sans distinction.