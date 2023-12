Tchad : la campagne de vaccination contre la rougeole lancée à Dourbali

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a officiellement lancé une campagne de vaccination contre la rougeole à Dourbali, dans la province du Chari Baguirmi, le 4 décembre 2023.



La cérémonie, présidée par le secrétaire général du ministère, a marqué le début de cette importante initiative de santé publique. Le secrétaire général du département de Dourbali, Madjirebaye Roumain, a souligné la gravité de la rougeole et les risques pour les enfants non vaccinés.



Il a appelé les responsables de diverses structures administratives à s'engager activement dans la réussite de cette campagne. Le Dr Abdoulaye Yam, représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, a exprimé sa gratitude au Tchad pour ses efforts dans le domaine de la santé.



Il a souligné que la rougeole est une cause majeure de mortalité infantile dans les pays en développement et a insisté sur la nécessité de concentrer les efforts pour prévenir la maladie et ses conséquences mortelles.



Plus de 1.529.704 enfants sont ciblés pour la vaccination, un pas en avant dans la réduction de la mortalité infantile et juvénile au Tchad.



Dabsou Guidaoussou, secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a rappelé les défis de couverture vaccinale faible et a mentionné que le pays, avec le soutien de ses partenaires, a mené des activités supplémentaires de vaccination et d'intensification de la vaccination systématique, bien que l'épidémie de rougeole n'ait pas encore été maîtrisée au niveau national.



Des foyers épidémiques continuent d'être signalés dans la plupart des districts sanitaires. Il a appelé les chefs traditionnels, leaders religieux, d'opinion et représentants de diverses couches socioprofessionnelles à s'impliquer activement dans le succès de cette campagne contre la rougeole.



En soulignant l'engagement du président de Transition pour la santé de la population tchadienne, il a affirmé que des ressources considérables sont allouées pour renforcer le système de santé. La première phase de la campagne concerne 85 districts sanitaires de 12 provinces, ciblant les enfants âgés de 9 à 59 mois. L'opération se poursuivra jusqu'au 11 décembre 2023.