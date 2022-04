Tchad : "la cherté de vie que nous ne cessons de dénoncer est devenue pire que coronavirus"

"La cherté de vie que nous ne cessons de dénoncer est devenue pire que coronavirus pour les tchadiens depuis la prise du pouvoir de la junte militaire dirigée par Mahamat Deby depuis 11 mois, sous la bénédiction de la France colonisatrice, en violation flagrante des lois de la République", affirme Dingamnayal Versinis.



"Depuis presque une année, les tchadiens dans leur ensemble n'arrivent pas à manger à leur faim, à boire à leur soif et à moissonner à cause des conflits éleveurs-agriculteurs", ajoute Dingamnayal Versinis qui menace de descendre dans la rue si le gouvernement de transition ne démissionne pas.



Pour lui, "l'État est incapable de réguler les prix de première nécessité et les produits de grande consommation dans les marchés du pays".



L'insécurité alimentaire et la malnutrition touchent 5,1 millions de personnes, dont plus de 1,7 million sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. Une détérioration sérieuse de la situation nutritionnelle plane, selon les rapports humanitaires.



Alors que l'inflation annuelle moyenne a été limitée à -0,8 % en 2021, la mauvaise récolte de 2021-22 a alimenté les pressions inflationnistes, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 6 % en glissement annuel en janvier, d'après le FMI. Ces pressions devraient être aggravées par la guerre en Ukraine, prévient le FMI.