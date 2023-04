Tchad : la commission chargée de l'organisation du Référendum constitutionnel installée dans la Nya

Dans son discours de bienvenue, le préfet du département de Nya, Youssouf Oumar Barh, a exprimé sa satisfaction quant à la disponibilité et à l'esprit de coopération des membres de la commission, qui ont réussi à parvenir à un consensus.



Avant de procéder à l'installation, le représentant du gouverneur, le Secrétaire général de la province du Logone Oriental, Ngana Djekila, a souligné l'importance de la CONOREC et s'est félicité de la bonne entente qui a prévalu lors de la concertation.



Après l'appel des membres, qui étaient tous présents, le Secrétaire général de la province leur a prodigué des conseils avisés avant de procéder à leur installation et de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions.



La CONOREC du département de Nya est composée de 15 membres. Elle sera chargée de l'installation des commissions sous-préfectorales, selon un calendrier qui reste à définir.