Tchad : la commune de Pala en session budgétaire, un prévisionnel en baisse

La session budgétaire pour l'exercice 2020 de la commune de Pala se tient depuis ce mardi 21 janvier à l'hôtel de ville. Le budget prévisionnel présenté par l'exécutif s'élève à plus de 400 millions de francs CFA.



Selon le maire de la ville de la Pala, Tao Hindabo, son institution se fixe comme mission le développement local et l'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants. Il déplore la non mise en oeuvre du plan de développement communal validé depuis 2017 par manque de moyens financiers.



Tao Hindabo a ajouté que les compétences transmises aux communes sont sans ressources concomitantes. D'où l'écart entre le budget prévu et celui effectivement réalisé suite au manque des subventions de l'État.



Le maire a surtout pointé du doigt le comportement incivique de certains citoyens qui refusent de payer les taxes pour le service de la commune. Il a dénoncé également le refus de participation d'autres citoyens au développement de la ville de Pala, et ce, malgré les efforts des partenaires techniques et financiers au profit de la mairie de Pala.



Un budget en baisse



Dans la présentation du budget primitif 2020, le secrétaire général de la commune, Patalet Ndoumaye, a fait savoir que le montant global du budget se chiffre à 400.985.425 Francs CFA. Il en ressort une baisse de plus 100 millions de Francs CFA sachant que budget de l'exercice passé se chiffre à plus de 506 millions de Francs CFA.



Ce déficit budgétaire s'explique par le non prise en compte des dettes des impôts de la Coton Tchad suite à l'accord de rachat de la dette entre le gouvernement tchadien et la société Olam.



Cette année, Patalet Ndoumaye a précisé que la commune entend fabriquer 500 dalles pour les latrines familiales. Elle prévoit aussi la formation des agents d'hygiène et d'assainissement, l'achat d'un moyen de transport pour la police municipale et d'autres projets.



Il a expliqué que l'appui des partenaires techniques et financiers est nécessaire pour l'atteinte des objectifs de ce budget 2020.