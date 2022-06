Tchad : la consommation de viande de chien gagne du terrain à Ndjamena

Dans la capitale tchadienne, les chiens domestiques sont en danger. Et pour cause, la consommation de viande de chien devient de plus en plus répandue dans certains quartiers de la capitale, à savoir Walia, Chagoua, Ambatta, Djigo, pour ne citer que ceux-là. Alors que cette pratique était jusque-là propre à certaines communautés.



Aujourd'hui, certains jeunes consomment cette viande pour des raisons que l'on ignore. Pourtant, ces animaux ne sont pas élevés pour être mangés, ce qui met en danger la vie des chiens domestiques considérés comme amis de l'homme et gardiens de la maison. « Les jeunes qui consomment trop la viande de chien sont ceux qui viennent du village, à la recherche du travail », explique Guillaume, un habitant du quartier Ambatta.



Certains chiens sont accusés d’avoir la rage et sont abattus sans consentement de leur propriétaire. Djas, habitant le quartier Walia, témoigne : « mon voisin a abattu mon chien en mon absence, il l'a accusé d’être agressif ». Pour Rodrigue, habitant du quartier Ambatta, mangeur de la viande de chien, « c'est délicieux, c'est un animal comestible comme les autres, avec le même goût que le bœuf ».



Un avis non partagé par Nouba, cordonnier au quartier Chagoua. « La viande de chien est un aliment qu'on ne mange pas traditionnellement », explique-t-il. Au Sud du Tchad, la viande de chien est consommée dans certaines communautés, en respectant des critères. Ce sont des hommes qui préparent la viande de chien et cela se passe en brousse, loin des yeux des femmes et des enfants.



Parfois, la viande de chien est préparée à l'occasion des travaux champêtres. Elle est aussi consommée par un enfant trop souffrant, en guise de médicament pour sa survie, mais la femme n'est pas autorisée à manger cette viande. « La consommation de la viande, par les jeunes à Ndjamena, est signe de gourmandise, accompagnée de l’alcool », estime Albert.



Honorine, étudiante en spécialité vétérinaire, relève que la consommation de viande de chien est interdite dans certains pays pour des questions de santé. Jotham, enseignant, souligne que la solution à cette pratique, est qu’il faut un élevage de chiens afin de rendre accessible sa viande pour ces consommateurs. Il ne faut donc pas abattre les chiens domestiques et les consommer, car ils doivent être protégés.