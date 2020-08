Tchad : la construction du centre pédagogique régional de l'ICESCO exécutée à plus de 80%

Les travaux du chantier de construction du Centre pédagogique régional de l’Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) sont exécutés à plus de 80%. Ils seront finalisés dans les mois à venir, selon le chef de chantier.



Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, s'est rendu vendredi sur le chantier situé au quartier Repos II à N'Djamena.



"Nous sommes satisfaits des travaux. Nous pensons que d'ici deux mois, au rythme actuel, les travaux seront achevés", a indiqué le ministre. Selon lui, le centre jouera un rôle important dans l’apprentissage de la langue arabe.



Le directeur du Centre pédagogique régional de l’ICESCO, Ali Mahamat Gamar, s'est félicité de la visite de la délégation ministérielle qui témoigne de l'importance accordée à la promotion du bilinguisme.



Les travaux de construction ont débuté en 2015. L'ICESCO a un bâtiment d'emprunt dans un lycée de la capitale depuis 1996. Le Centre regroupe 11 pays.