Tchad : la crue du fleuve "pourrait aggraver une situation déjà préoccupante" (humanitaires)

Un plan de contingence conjoint entre le gouvernement et les acteurs humanitaires a été élaboré suivant un scénario très probable sur la poursuite d'une pluviométrie abondante qui pourrait durer jusqu'à mi-octobre, voire fin octobre avec le débordement des cours d'eau, provoquant des inondations fluviales et pluviales.



Le 9ème arrondissement de la ville de N'Djamena est inondé depuis le 8 octobre suite à la destruction des digues qui entourent les quartiers limitrophes au fleuve. Certains habitants sont sans abris.



Sur instruction du président de la transition Mahamat Idriss Deby, les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées depuis jeudi pour venir en aide aux sinistrés.



Vendredi matin, la ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Alixe Naïmbaye Ndolenodji, a tenu une réunion d'urgence avec les partenaires sur la situation qui prévaut. dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.