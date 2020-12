Tchad : la défense de Kemba Didah, Bessané et Saleh plaide la relaxe

Le militant des droits de l'Homme Kemba Didah Alain (coordonnateur du mouvement citoyen le temps) et les deux coaccusés Bessané Eloge et Saleh Mamadou ont comparu vendredi au Palais de justice de N'Djamena.



Arrêtés le 27 novembre dans les locaux de la radio FM Liberté, à N'Djamena, ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et acte de rébellion.



Kemba Didah Alain se défend d'avoir voulu braver l'interdiction de la tenue du Forum citoyen prévu du 27 au 29 novembre 2020. Il explique s'être rendu à FM Liberté pour y tenir une conférence de presse. Bessané Eloge est l'imprimeur d'une banderole pour la conférence de presse tandis que Saleh Mamadou est un clandoman qui a été payé en tant que coursier pour convoyer la banderole.



Les avocats de la défense, au nombre de 14, plaident pour la relaxe.



Le parquet a requis une peine de 15 jours de prison ferme et une amende de 25.000 Fcfa.



Le délibéré sera rendu le 11 décembre.