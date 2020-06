Tchad : la délégation des sports exige des textes de base aux ligues du Salamat

Le Délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Brahim Alhissein Ahmat, a reçu les différentes ligues des disciples sportives présentes à Am-Timan. C'était au cours d'une rencontre tenue ce vendredi 5 juin à Am-Timan.



La province du Salamat regorge des talents dans plusieurs disciplines sportives. Ces jeunes sportifs ont beaucoup coulé leur sueur pour le compte de ladite province. Ils ont prouvé leur talent lors des multiples compétitions organisées dans le cadre du championnat zonal et national.



Si les sportifs travaillent très dur pour produire des effets positifs surtout dans le domaine du football, cependant, ceux-ci rencontrent énormément des difficultés qui ne leurs permettent pas de vulgariser le sport dans toutes les disciplines. Ils ont besoin d'être positivement appuyés dans ce domaine.



Pour compenser les difficultés liées au développement du sport, toutes disciplines confondues, le nouveau Délégué provincial de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Brahim Alhissein Ahmat, a rencontré les différentes ligues pour tenter de régler les problèmes qui minent le développement sportif dans la province.



Pour le Délégué, l'objectif principal de la rencontre est de savoir si toutes les ligues ont à leur disposition les textes de base relatifs à leur discipline. Après échange, seule la ligue de football présidée par Djido Ali ABATCHA, a déclaré être en possession des textes régissant sa discipline et avait des structures lui permettant d'organiser un championnat.



Les autres ligues, bien qu'elles soient affiliées à des fédérations nationales, ne disposent d'aucun texte de base et ne sont pas ou peu opérationnelles sur le terrain. Certains se plaignent du manque de collaboration des maîtres d'éducation physique et sportive affectés à la délégation du sport, et des détournements des équipements opérés par des responsables du domaine sportif.



Les équipements changent souvent de destination et sont vendus au marché de la ville ou emportés clandestinement vers d'autres localités du Tchad. Le Délégué, Brahim Alhissein Ahmat, a demandé aux différentes ligues d'être en règle, c'est-à-dire disposer des textes de base.



Il a constaté aussi que des jeunes continuent de jouer au football dans certains coins de la ville alors que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus interdisent les attroupements.



Pour se défendre, la ligue de football a fait savoir qu'elle a publié une note circulaire dès le début de la crise pour rappeler aux jeunes de cesser avec le sport collectif. Si des jeunes continuent de jouer, ces derniers ne dépendent pas de la ligue.