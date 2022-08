Tchad : la délégation sanitaire de la Tandjilé tient son comité directeur

Ces assises de trois jours regroupant tous les techniciens de santé de la délégation provinciale sanitaire de la Tandjilé, s'inscrivent dans le cadre des activités à mi-parcours qui leur permettent de s'asseoir, évaluer et de prendre des engagements réalistes et réalisable.



Pour le délégué provincial de la Santé publique et de la Solidarité nationale de la Tandjilé, Dr Adjibera Jean Baptiste, cette réunion est organisée dans le but de corriger leurs insuffisances et manquements constatés, afin de relever les défis qui les attendent pour le deuxième semestre.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a tout d'abord adressé ses remerciements à l'équipe-cadre de la délégation sanitaire, et aux partenaires, pour avoir organisé ces assises, afin de discuter des problèmes de santé de la province. Et Bachar Brahim Abakar de renchérir que l'engagement du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, en faveur de la santé de la population tchadienne, n'est plus à démontrer.



Ceci à travers les réunions mensuelles de santé qu'il préside lui-même, et le déblocage effectif des fonds pour la mise en œuvre des activités, en vue d'améliorer la santé de la population, a-t-il conclu.