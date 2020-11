Tchad : la fête de la femme rurale célébrée dans la ferveur au Sila

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a présidé dimanche à Koubeigou -village situé à 5 km de Goz Beida- les festivités de la Journée de la femme rurale. Elle a représentée la Première Dame qui devait prendre part à l'évènement mais a été empêchée à la dernière minute.



La cérémonie de lancement a eu lieu en présence notamment du gouverneur de la province Abdraman Ali Mahamat, des membres du gouvernement, députés et personnalités.



L'évènement est célébré cette année en différé. "Il ne doit pas perdre son éclat et la fête doit être belle", déclare Amina Priscille Longoh.



Selon la ministre, "la femme rurale est le moteur du développement agricole et pastoral, contribuant de ce fait à une large part de l'économie. (...) Tout ce que nous consommons est le fruit du travail du Tchad profond. Il n'est que normal de lui rendre hommage en lui dédiant une journée".



​Elle exhorte les femmes rurales à être solidaires et à continuer leurs actions, tout en rappelant l'importance du respect des mesures barrières contre la Covid-19.



Le gouverneur Abdraman Ali Mahamat estime que cet évènement témoigne d'un engagement fort en faveur de la femme rurale.



Pour sa part, le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar, indique qu'aucun développement ne va se faire sans la participation des femmes à tous les niveaux. "Les femmes font face à plusieurs défis (...) Avec la Covid-19, la vulnérabilité s'est accrue", indique-t-il, ajoutant que le gouvernement en est parfaitement conscient et déploie des efforts pour renforcer leurs capacités de résilience.



Des cadeaux ont été offerts à la ministre par la population. Il s'agit entre autres d'une attestation de reconnaissance, d'objets d'arts, tandis que le livre saint du Coran lui a été offert par des filles d'une école coranique de Tissi. La communauté arabe Walad Malick a offert à la ministre une montée à dos de chameau.



Par ailleurs, une lettre de remerciement adressée à la Première Dame Hinda Déby a été remise à Amina Priscille Longoh par la chef de file du MPS pour le département d'Adde, Khalia Sakhaïroun Ahmat.



La fête a été marquée par une grande ferveur de la population.