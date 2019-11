Tchad : "la filière coton a failli disparaitre, n'eut été l'inspiration géniale du chef de l'Etat"

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, a souhaité vendredi un "plein succès" à la campagne cotonnière 2019-2020, lors de son lancement à Moundou.



"Ensemble, célébrons la renaissance du coton. En tant que fils de paysan, né et grandi dans le coton, devenir à un moment donné PDG de la Coton Tchad, je sais apprécier le processus de gloire puis de descente en enfer, ensuite la résurrection actuelle de cette société", a déclaré Kalzeubet Pahimi Deubet.



Selon lui, "la coton Tchad vient de loin. La filière coton a failli disparaitre au grand dam des milliers de nos concitoyens, n'eut été l'inspiration géniale du chef de l'Etat, Idriss Déby. Aujourd'hui, tous les voyants sont orange et l'ont n'a hâte de les voir passer au vert."



"Les chiffres sont là, les statistiques parlent d'elles-mêmes. les chiffres sont parlants", a ajouté le ministre d'Etat. Il a expliqué que "le président a fait un rêve pour cette ville charnière", nourrissant "une ambition particulière et affichant une ambition légitime pour le Tchad."



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République s'est rendu à Moundou à la tête d'une importante délégation composée de quatre ministres : la ministre de la Production, de l’Irrigation et des Équipements Agricoles, Mme. Madjidian Padja Ruth ; le ministre de l’Élevage et des Productions Animales, Gayang Souaré ; le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mahamat Hamid Koua ; et le ministre de la Promotion des Jeunes, du Sport et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye.